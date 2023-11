GAGNÉ, Georges-Albert



À Lévis, le 1er novembre 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Georges-Albert Gagné. Il était le fils de feu monsieur Georges-Henri Gagné et de feu madame Marie-Gauthier. Il demeurait à Lévis. La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière. Monsieur Gagné laisse dans le deuil son amie de cœur Sylvie Arcand; sa fille Cindy (Dominic Bélanger-Touchette); ses trois petits-enfants Bemjamin Côté, Pierre-Olivier Touchette et Ariel Touchette; la mère de sa fille Dorys Hovington (Raymond Wilson); ses sœurs et son frère : Colette (feu Jude Bonneau), Murielle (Roland Bouchard), Joseph-Louis (Clémence Bellavance), Paula (Régis Gauthier) et Lise (Jean-Claude Boudreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs feu : Adélina (feu Toussaint Gauthier), Émilienne (feu Louis-Arthur Gauthier) et Yolande. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5, téléphone: 418-656-8711, www.iucpq.qc.ca .