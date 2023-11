PICHETTE, Liliane Caron



À l'IUSMQ, le 4 novembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Liliane Caron, épouse de monsieur Yvon Pichette. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Caron et de feu dame Alice Drouin. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Ferréol-les-Neiges., où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de St-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Sébastien (Marie-Josée Schinck), Claudine (Louis Jobin); ses petits-enfants: Noam Pichette, Elizabeth et Raphaël Thomassin; ses frères, soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs: Jacques (Normande Huot), Gisèle (feu Rosaire Fortier), Jacqueline (feu Eugène Drouin), Jean-Pierre (Hélène Blouin), Angèle (François Lafleur), Louis-Marie (Danielle Emond) et elle était la soeur de feu Jean-Marie (feu Micheline Rondeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pichette: Claudette (Albert Defoy), Rachel (Claude Picard), Jacques (Linda Hains), feu France (Herman Lachance), (Diane (Ghislain Bilodeau), Cécilienne (Gilles Bilodeau), Guy, Claude (Nancy Bilodeau), et elle était la belle-soeur de feu Céline (feu Mario Racine) et feu Gaston. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le merveilleux personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ et le personnel de la Résidence des Chutes pour la qualité des soins prodigués, ainsi qu'aux docteures Evelyn Keller et Anne-Marie Fleury. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec City, Quebec G1J 2G3, Téléphone : 418 663-5155, https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/