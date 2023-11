PICARD, Jean-Claude



Notre cher Jean-Claude nous a quittés paisiblement ce lundi 23 octobre 2023 à l'hôpital du Saint-Sacrement. Il était le fils de feu madame Béatrice Labbé et de feu monsieur Léopold Adrien Picard. Il demeurait à Québec.Une rencontre pour un dernier au revoir en présence des cendres aura lieu lepour laNous recevrons les condoléances à compter de 12 h 30. Il laisse dans le deuil son ami Martin Bernatchez; ses frères et ses soeurs : feu Jeannine Brindamour (Roger l'Heureux), feu Jean-Guy Brindamour (feu Thérèse Paquet), Jean-Marie Picard (feu Marguerite Côté), feu Aimer Picard, Conrad Picard (Jacqueline), Diane Picard (Jacques Bédard); son cousin Jean-Paul Déziel (feu Yolande Morasse). Il sera regretté par ses nombreux ami(e)s, ses neveux et nièces, cousins, cousines sans oublier son copain de tous les jours, son chien Pugo.Un remerciement tout spécial à tous ceux et celles qui lui ont prodigués de si bons soins tant à l'hôpital qu'à la maison et particulièrement à sa nièce Evelyne Brindamour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec), H3A 3S5, tél : 514 861-9227, site web : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/nous-joindre, ou à Société protectrice des animaux (SPA), 1130, avenue Galilée, Québec (Qc) G1P 4B7, tél : 418 527-9104, site web : https://spadequebec.ca/faire-un-don/.