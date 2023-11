FORTIN, Herman



Au CHSLD de St-Isidore, le 1er octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Herman Fortin, époux de dame Claire Dumas. Né à St-Joachim le 8 avril 1939, il était le fils de feu dame Antoinette Lavoie et de feu monsieur Raoul Fortin. Il demeurait à St-Isidore. Les membres de la famille recevront les condoléances à :le vendredi 17 novembre 2023 de 19 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h15. Outre son épouse Claire, monsieur Fortin laisse dans le deuil ses deux filles : Danielle (Moussa Gharbi), Mylène (Patrice Laflamme); ses petits-enfants : Zackary (Meagan), Yanis (Venus), Chloé et Vincent; son arrière-petit-fils Zaïm; son frère, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs : Raymond-Marie, missionnaire d'Afrique, Murielle (feu Richard Warren), Fernand Tousignant (feu Liliane); de la famille Dumas : Gisèle (feu Marcel Verret), Raymond (feu Marcelle Plante), Hélène (feu Claude Couture), Michel (Gisèle Genest), Claude (feu Claire Gagné), Charlotte Jobin (feu Clovis), Kathleen Molloy (feu André) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le beau-frère de : Jean-Jacques Dumas (Hélène Boulet), Robert Dumas (Raymonde Demers), Lorenzo Dumas (Denise Ménard), Mariette Dumas (Jean-Louis Drapeau), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de St-Isidore qui a prodigué des soins exceptionnels dignes de mention à Herman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél : 418 527-4294, site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de :