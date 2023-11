TREMBLAY, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 17 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, entouré de l'amour et de la bienveillance de sa famille, est décédé monsieur Lucien Tremblay, époux de feu dame Rita Bédard. Né à Chicoutimi le 18 septembre 1932, il était le fils de feu dame Imelda Godin et de feu monsieur Henri Tremblay. Il demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances à :à compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants : Andréanne, Line (Alain Poulin), Martine (Alain Delamarre), Josée (Steve Gouin); ses petits-enfants : Annie Racine (Stéphane Métivier), Valérie Poulin (David Beaulieu), Véronique Poulin (Jean-Philippe Hains), Cindie Delamarre, Catherine Gouin (Mickey Winchester), Ann-Émilie Gouin (Samuel Harvey); ses arrière-petits-enfants : Laurence Métivier, Ethann, Mia, Emma et Dylan Robitaille, Allann et Livia Beaulieu, Eva Hains; son frère, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Noel (Micheline Ouellet), Henriette (Claude Côté), Denise (Claude Poulin), Dolorès Giguère (feu Jacques), Lucie Cloutier (feu Yves) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : Solange (Jean-Noël Caron), Jean Rock (Denise Boutet), Gilles (Murielle Parent) et le beau-frère de : Jean-Paul Bédard (Simone Lefrançois), Claude Bédard (Lorette Otis), Irène Bédard (Armand Chamberland), tous décédés. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, soins palliatifs, site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de :