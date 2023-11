GOSSELIN, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er novembre 2023, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jacques Gosselin, fils de feu madame Bernadette Morin et de feu monsieur Théophile Gosselin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses enfants : Patrick (Christine Boucher) et Nancy (Vincent Croteau); sa petite-fille Marilou; la mère de ses enfants : Solange Couture; ses frères et soeurs : Willie (feu Huguette Couture), Sr Madeleine et Raymond (Michèle Grenier); son beau-frère Jean-Pierre Picard ainsi que sa belle-famille Couture. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs décédés. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 18 novembre 2023, de 14h30 à 17h. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Kennedy et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 418 837-6131, site web: www.alzheimerchap.qc.ca.