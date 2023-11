POIRIER, Ange-Aimée Marcotte



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 25 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Ange-Aimée Marcotte, épouse de feu monsieur Raymond Poirier, fille de feu madame Marie-Louise Perreault et de feu monsieur Joseph Marcotte. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction du :Madame Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: André (Linda Leboeuf), Louis (Guylaine Massy), Céline (Ghislain Bureau), Mariette (Jean-Marc Auger), ses petits-enfants: Danye (Pierre-Yves); Maxime, Anthony (Shana), Rosalie; Karine (Rémi), Sabrina (Hugo), Stéphanie (Marc-André), Sandra (Samuel), Steven (Alexandra); Véronique (Marc-André), Audrey (Pierre), Amélie; ses arrière-petits-enfants : Charlie, Antoine, Arnaud et Arthur, Ethan et Lydia, Mathis et Léonie, Mavrick, Madyson et Robin. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Maurice (feu Jeannine Blain), Paul-Émile (feu Rita Dusablon), feu Marie-Blanche (Guy Viau), Jean-Marie (Lise Prudhomme), Raymond (feu Yvette Perron), Thérèse (Jacques Lamarre), Louise (feu Jean-Pierre Bourdeau, Joseph Mélilo) ; feu Arthur Poirier (Ghislaine Emond), feu Roland (Alice Moreau), Lilianne (feu Roger Bernier), Thérèse (feu André Paquet), feu Léo (Alliette Turcotte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca