GOULET, Annette



Au Centre Saint-Joseph, le 7 novembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Annette Goulet, épouse de feu Guy Gauvreau, fille de feu Pierre Goulet et feu Rosaria Couture. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Francine (Michel Vachon), Yves (feu Ginette Viel), Pierre (Gaétane Gagné) et Serge (Nathalie Ouellet); ses petits-enfants : François (Élise Trottier), Philippe (Priscilla Langlois) et Sébastien Vachon (Marie-Chantal Lamy), Mélanie (Pascal Albert), Christine (Mathieu Rochon), Lucie, Marie-Pier (Martin St-Laurent), Karina, Charles-Éric (Florence Cloutier), Alexandre Gauvreau (Kayla Georges) et Joël Provost (Myriam Bérubé); ses arrière-petits-enfants: Megan (Mathis Giasson), Alexane, Aurélie, Amélia, Alicia, Jasmine, Juliette, Samuel, Rosalie, Amélie, Raphaël, Noémie, Félix et Noah; ses frères et soeurs : feu Achille (feu Jeannette Chamberland), feu Welly (feu Noémie Morin), feu Marie-Ange (feu Aldor Carpentier), feu Marie-Blanche, Rose-Hélène (feu Marcel Carrier), Georgette ( feu Richard Lefrançois), feu Angélina (feu Antonio Martineau) et feu Denis (feu Germaine Couture); ses belles-soeurs de la famille Gauvreau : feu Thérèse (feu Lucien Vallières), feu Rollande Gauvreau-Vachon, feu Jacqueline et feu Marthe (feu Yvon Dussault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 4ème étage du Centre Saint-Joseph pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer du Canada. La famille vous accueillera aule vendredi 17 novembre de 19h jusqu'à 22h ainsi queà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 18 novembre à 11 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".