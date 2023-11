DION, Adrien



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 octobre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Adrien Dion, époux de madame Françoise Laberge. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Dion et de feu dame Marguerite Gagné. Il demeurait à Montmagny et natif de Cap-Saint-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise, ses enfants : Carl et François (Marguerite Nadeau), ses petits-enfants : Olivier (Audrey Caron), Marianne (Simon Pelosse), ses frères et soeurs : feu Céline (feu Laurent Bélanger), feu Jean-Gilles (Jeanne-Aimée Laberge), feu Louis-Cyrille (feu Monique Gagné), Hervé (Pierrette Picard), Robert (Hélène Leblanc), Lucie, Louisette (feu Marcel Guay), Cécile (Simon Lapointe), Germain (Denise Desjardins), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laberge, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital et du C.L.S.C de Montmagny pour les bons soins prodigués, particulièrement madame Annie Berthiaume, inhalothérapeute au C.L.S.C. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la