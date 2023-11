POULIN, Nicole



À son domicile de Saint-Anselme, le 28 octobre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille et son amie Anne, madame Nicole Poulin conjointe de (feu Roland Huot). Elle était la fille de feu Alcide Poulin et de feu Anne-Marie Cloutier. Elle demeurait à Saint-Anselme. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h jusqu'à 14h30Elle laisse dans le deuil sa fille unique : Nadia (Steve Fortier) et son père Michel Doire; ses petits-enfants : Jeffrey (Fatima), Alexander et Jennifer; ses arrière-petits-enfants : Inaya, Jalila, Faris, Rayhanna et Messiah.Elle laisse également dans le deuil sa sœur et son frère et leur conjoint respectif : feu Lina (Gilles Boisvert), Marilyn (Réjean Boisvert), Steve (Guylaine Patry) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis (es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Saint-Lazarre ainsi que le Dr. Côté pour leurs bons soins et leur soutien.