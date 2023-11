GOUPIL, Rosaire



Le 1er novembre 2023, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, Rosaire Goupil nous a quittés à l'âge de 78 ans. Il était marié en 2èmes noces à Marthe Pouliot et en 1ères noces à feu Diane Morin.La famille recevra les condoléancesde 12h à 14h, en présence des cendres, àLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Lazare. Il laisse dans le deuil son épouse; ses filles : Mireille (Éric Martel), Guylaine (Tony Bédard); ses belles-filles : Isabelle Soucy (Denis Chénard), Pascale Soucy (Stéphane Arseneault); ses petits-enfants chéris: Alexandre, Virginie, Xavier, Rose, Camille, Rosalie, Juliette, Benjamin et Laurent. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs : Maurice (Huguette Laplante), Thérèse (feu Aimé Côté), Guy (Marie-Claire Poulin), Marcel (Jocelyne Larochelle), Cécile (Luc Fournier), Monique (feu Conrad Doiron), feu Dominique, feu Roger (Nicole Côté); sa belle-famille Pouliot : Claude (Cécile Dion), Céline (Jacques Furois), Rodrigue (Pierrette Labrie), Lucie (Alfred Godbout), feu Jean-Louis, Denise (Gilles Gendron), Claire (Bernard Deschamps), Chantal (Gilles Guay), feu Bernard, Renée (René Lapointe), Bruno (Marie-Édith Drouler), Rita (Pierre Bourget) et sa belle-famille Morin : Lorraine (Yvon Carrier et feu Réal Lemelin), Jean-Claude (Hélène Linteau), feu Normand (Monique Hébert), Daniel (Rosa Fillion), Gilles (Chantal Pouliot), Pierre (Cécile Mercier), Marcel (Violette Audet), Simon (Pierrette Laflamme), Martine (Michel Morin), René (Chantale Morel) et feu Lucie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, filleuls, cousin(es) et ami(s). Nous remercions le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur bienveillance et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, CP 460 Succ L, Toronto (Ontario), M4P 9Z9 ou à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la