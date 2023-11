HALLÉ, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 novembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Hallé, époux de feu madame Louise Carrier, fils de feu monsieur Joseph Hallé et de feu madame Yvonne Dubreuil. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille Karine (Éric Humphrey); ses petites-filles: Victoria et Julianne; sa belle-soeur : Louise Ruel (feu Gérald Hallé); ses beaux-frères de la famille Carrier : Richard (France Giroux) et Simon (Francine Ménard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son neveu Pierre et ses frères : Jean-Marie, Fernand (Thérèse Lemieux), Claude, Roland et Gérald. La famille tient à remercier son aidante madame Monique Forget, l'infirmière Marie-Claude Marcoux de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que ses nombreux ami(e)s qui ont été d'un grand soutient. La famille vous accueillera au complexeà compter de 15h.suivi d'un léger goûter. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 18 novembre à 17h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".