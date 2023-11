LAPOINTE, Jean-Guy



Au C.H. St-François, le 28 octobre 2023, est décédé monsieur Jean-Guy Lapointe, conjoint de madame Anita Dupont et fils de feu monsieur Henri Lapointe et de feu madame Marguerite Brassard. Il résidait à Québec. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les filles de celle-ci : Nathalie Audet (Marc Lavigne) et Nancy Audet (Martin Deblois); ses petits-enfants : Vanessa Audet-Giroux, Pier-Luc Tremblay, Liam Tremblay, Michaël Lavigne, Alexandre Côté, Gabriel Côté; ses frères et soeurs : Clémence Lapointe (feu John Nadeau), Rita Lapointe (Gaston Boie), Pierre Lapointe, Marie Lapointe (J. Claude Testulat), Sylvie (Richard Massé), Daniel Lapointe et feu Michel Lapointe; les beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dupont : Jeanne Dupont (Réjean Maltais), Régina Dupont (Denis Tremblay), Maria Dupont (Denis Côté), Hélène Dupont (Jocelyn St-Gelais), Robert Dupont, André Dupont (Carole Racine), feu Donat Dupont ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Les funérailles auront lieu ultérieurement. La famille souhaite remercier tout le personnel soignant du C.H. St-François pour les bons soins prodigués.