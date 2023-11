MASSÉ, Yves



À Lavaltrie, le 6 novembre 2023, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé M. Yves Massé, époux de dame Monique Généreux, fils de feu M. Lorenzo Massé et de feu dame Élizabeth Boucher. Il demeurait à Notre-Dame du Portage. La famille recevra les condoléances au funérariumà compter de 11 h.et de là, au cimetière de Saint-Antonin. Il laisse dans le deuil son épouse Monique; ses fils: Michel (Véronique Eon) et Francis (Caroline Bossé); ses petits-enfants: Émile, Léo, Rosie et Juliette; ses frères et ses soeurs: Bertrand (Ginette Santerre), Lise (Richard Grégory), Hélène et Daniel (feu Hélène Leblond). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères; belles-soeurs de la famille Généreux, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses autres parents et ami(e)s des familles Massé et Généreux.Leader, visionnaire, bâtisseur, homme d'affaires et bénévole, M. Massé a été très impliqué dans plusieurs organismes de la région de Rivière-du-Loup notamment le club Richelieu en tant que membre actif de 1976 à 2022.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :