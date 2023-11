CÔTÉ, Henriette



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Henriette Côté, survenu le 7 novembre 2023, au CHSLD Chanoine Audet. Elle était l'épouse de Paul André Desmeules et la fille de feu Jeanne Paquet et de feu Louis Edgar Côté. Elle demeurait à Lévis (secteur St Romuald). Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Michel (Hélène Lemieux), feu Jean Desmeules et Claude Desmeules; ses petits-enfants : Maude Desmeules, Simon Gallichand Desmeules, Renaud Desmeules Larochelle, Mathieu Desmeules, Cédric Desmeules Larochelle ainsi que sa chère Caroline Cloutier; ses frères et soeurs : Ghislain (feu Jeannine Dubé), feu André (Micheline Trudel), feu Françoise (feu Raymond Dubois), feu Roger (feu Dorilas Jourdain), feu Claire (feu Paul Grenon), feu Raymonde (feu Lucien Daigle), feu Jacques (Jolande Lefebvre), feu Denis (Nicole Robitaille), feu Michel et feu Jean Louis; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desmeules : Lucille, Raymond (Pierrette Cadoret), Jean Luc (Marguerite Ouellet), feu Bernard (feu Emilienne Harvey), feu Jacques (feu Raymonde Carrier). La famille tient à remercier spécialement Mme Nicole Robitaille pour sa présence et son accompagnement significatif au cours des dernières années auprès d'Henriette. La famille tient également à remercier tout le personnel du CHSLD Chanoine Audet pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'oeil.Elle a été confiée au