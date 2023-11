CARON DUPONT, Yvette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 octobre 2023, est décédée tout doucement dame Yvette Caron, entourée de sa famille et de son époux monsieur Jean-Marie Dupont. Elle était la fille d'Adorila Caron et de Mary Bilodeau. Maman est née à St-Ferréol où elle y a élevé sa famille et gardé si souvent ses petits-enfants. Elle demeurait maintenant à Beaupré. Elle est partie rejoindre son fils Daniel qui est toujours resté vivant en son coeur.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le vendredi 17 novembre de 18h30 à 20h30 ainsi que le samedi 18 novembre de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction des Services commémoratifs Pierre Dupont. Elle laisse à son souvenir, son cher mari depuis 68 ans, Jean-Marie, ses enfants, gendres et belles-filles : feu Jean-Daniel (Mireille Campeau), Céline (Jean Chouinard), Bertrand (Julie Rodrigue) et Jacinthe (Stephan Langevin); ses petits-enfants : Anne-Marie, Amélie et François Dupont, Chloé ,Thomas et Raphaël Dupont Chouinard, Sophie, Charlotte et Véronique Langevin ; ses arrière-petits-enfants : Alexandra, Gabrielle, Hugo, Ève, Juliette, Élodie, Louis, Élie et Jack ; ses soeurs : Gemma, Colette et Aline. Elle quitte également plusieurs beaux-frères et belles-soeurs des familles Caron et Dupont ainsi que de très nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle est partie rejoindre ses soeurs Thérèse et Cécile ainsi que ses frères Albert, Jean-Marc, Marcel et Jules. Ses enfants tiennent à remercier particulièrement Véronique ainsi que Lise et André Boies qui ont été présents à son chevet à chaque jour de son hospitalisation à l'Enfant-Jésus, la Docteure Vicky Plante et toute son équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondation hsab/