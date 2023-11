LÉTOURNEAU, Auréa



À l'Hôpital St-Sacrement, le 27 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Auréa Létourneau, épouse de monsieur Rosaire Roy. Elle était la dernière vivante de la famille de feu monsieur Aimé Létourneau et de feu madame Estelle Guay. Elle demeurait à Ste-Foy, Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, en privé, à une date ultérieure. Outre son époux Rosaire Roy, elle laisse dans le deuil sa nièce : Diane Roy (Yvon Royer) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : feu Annette (feu Roland Auger), feu Olivette (feu Camille Carrier), feu Irène (feu Héléodor Roy), feu Yolande, feu Jeanne D'Arc (feu Gérard Fradette), feu Angélique (feu Hervé Roy), feu Doria (feu Rose-Hélène Lapointe), feu Adonia (Claire Buteau), feu Gisèle (André Marcoux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy : feu Joseph, feu Sr Thérèse Bon Pasteur, feu Héléodor (feu Irène Létourneau), feu Hervé (feu Angélique Létourneau), feu Marie, feu Paul-Émile, feu Angéline et feu Sr Mathilde Bon Pasteur. La famille tient à remercier la Résidence Logidor, le CHUL de Québec, l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués ainsi que son médecin de famille Julie Chabot pour son professionnalisme et son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer adresse : 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com.