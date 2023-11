PERREAULT, Rosa Patoine



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 4 novembre 2023 à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Rosa Patoine, épouse de feu Armand Perreault. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Benoît Turcotte), Jean (Sonia Lessard), Guy, Line et feu Julie (Alain Carrier); ses petits-enfants: Charles (Julie Carrier), Majorie (Stéphane Brousseau), Sara (Tommy Lecomte), Carole-Ann (Yannick Lamarre), Jean-Samuel (Veronica Meston) et Francis; ses arrière-petits-enfants : Félix, Augustin, Alexandra, Rose, Éliana, Léa-Maude, Marcus, Malcolm, Tessa, Lycia et Rosemarie. Elle était la soeur de Thérèse (feu Thomas Bonneville), Lucille (feu Arthur Guay), feu Lucien (feu Noëlla Roberge), feu Fernand (feu Madeleine Bolduc), feu Jacqueline (Claude Dallaire), Gisèle (feu Léonce Labbé, feu Clément Giroux), Raynald (feu Denise Hamond, Helena Nagy), feu Antonio (feu Hélène Boissonneault), Réjeanne (Jacques Vachon), feu Céline (Arthur Roy) et Ghislain (Carole Paradis). Elle était la belle-soeur de feu Lionel (feu Annette Turmel), feu Raymond (Clara Turcotte), Jeannette (feu Lucien Corriveau), Jeanne-d'Arc (feu Charlemagne Bilodeau), feu Thérèse (feu Gervais Boutin) et feu Denise (feu Alphonse Gaudreault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie vendredi, le 17 novembre de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30.La famille désire remercier la Dre Anne-Sophie Cayouette, les pharmaciennes du Familiprix de Sainte-Marie, le personnel des CLSC de Sainte-Marie et de St-Romuald, le personnel de la résidence Demeure au Coeur de Marie de Charny ainsi que celui de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les excellents soins prodigués.