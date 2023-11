SAMSON, Marcelle Picard



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 octobre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marcelle Picard, épouse de feu monsieur Marcel Samson. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s àjour des funérailles, à compter desuivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Claire (Robert Gendreau), Gilles (Claire Mercier); ses petits-enfants : Caroline et Marie-Ève Gendreau (Anthony St-Michel), Olivier (Laurie St-Arnaud), Anne-Marie (Didier Manhès) et Florence Mercier-Samson (William Donovan); ses arrière-petits-enfants : Delphine et Victor St-Michel ainsi que Lily Samson; ses frères et soeurs : feu Léandre (feu Rolande Delagrave), feu Émilienne (feu Jean-Marc Lacroix), feu Raymond (feu Yvette Breton), feu Louise (feu Louis Laferrière), feu Guy (Gisèle Pelletier) et Nicole; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Samson, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille désire remercier madame Marina Duquet pour sa présence et son soutien durant de nombreuses années. Elle remercie également le personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et de la Résidence des Bâtisseurs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la