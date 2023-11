PELLETIER, Marc



À Québec, le 16 octobre 2023, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Marc Pelletier, fils de feu monsieur Bertrand Pelletier et de feu madame Laurentia Bélanger. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement. Monsieur Pelletier laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Mario (Geneviève Pelletier) et leurs enfants Luc, Alex et Dylan ; Michèle (Jean-Pierre Eppe) et leurs enfants Samuel et Maxime ; Claire et ses enfants Yoan et Andrée-Anne ; Régine et ses enfants Olivia et Gabrielle ; son beau-frère Steven Tracy ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9.