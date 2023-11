GAUTHIER, Raynald



À Québec, le 9 novembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Raynald Gauthier, époux de madame Carole Soucy, fils de feu monsieur Émilien Gauthier et de feu madame Hélène Rhéaume. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son épouse Carole, il laisse dans le deuil, ses enfants : Nathalie (Pierre Tremblay) et Karine (Dominic Gagné); ses petits-enfants : Charlie Bernier, Mya et Thomas Gagné; ses frères et sœurs : Jocelyn (Lisette Durocher), feu Colette (Robert Larin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soucy : Jean-Guy (Christine Gagné) et Marc-André (feu Jocelyne Dion), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Loretteville pour les bons soins prodigués avec empathie et bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC, G1J 0H4, tél : (418) 525-4385, site web : https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/