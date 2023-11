LEBLANC, Andrée

(Sr. Aline-de-Brabant)



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée, le 11 novembre 2023, Soeur Andrée Leblanc (Sr. Aline-de-Brabant), Soeur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 87 ans, après 66 ans de vie religieuse. Elle était native de Montréal et était la fille de feu monsieur Albany Leblanc et de feu dame Aline L'Heureux.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil les affiliés-es à la Congrégation et ses frères et soeurs : Pierre (feu Pierrette), François (feu Cécile Dagenais), Madeleine (Michel Desroches) et Yvon, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la soeur de : feu Ruth (feu Earl Fitzgérald), feu Camille (Cécile Doyon), feu Sr Louise, s.c.i.m. et feu Sr Suzanne s.c.i.m. qui l'ont précédée dans la Maison du Père.L'inhumation se fera au cimetière Saint Charles, 1460 Boulevard Wilfrid Hamel. Le salon funéraire est au 2550 Marie Fitzbach et sera ouvert à partir de 8h45. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2J2.