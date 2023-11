PELLETIER BERNIER

Marie-Ange



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer D'Youville), le 2 novembre 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Marie-Ange Pelletier, épouse de feu monsieur Paul-Émile Bernier. Fille de feu dame Marie-Jeanne Bélanger et de feu monsieur Servule Pelletier, elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Elle était la mère de : feu André (Hélène Pelletier), feu Florian, Claude, Rachel, Louiselle, Bernard (Francine Pelletier), Guylaine (Jean Cloutier) ainsi que feu Chantale (Luc Nadeau). Elle laisse également ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants; son frère Gérard Pelletier (feu Gemma, feu Gracia); sa belle-soeur Marie-Blanche Bernier (feu Maxime). Elle est allée rejoindre tous ses autres frères, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs : Roland (Rose-Anna), Camille (Georgette), Bernadette, Rosaire (Irène) et Benjamin Pelletier; de la famille Bernier : Joseph, Marie-Jeanne (Lucien), Gérard (Gertrude), Marie-Zénaïde, Athanase, Denis (Georgette), Philippe (Marielle), Rita (Émile), Cécile. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Montmagny ainsi qu'à son médecin Dre Jessica Ouellet pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Case postale 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 18 novembre 2023 à compter de 11h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.