MONTMINY, Cécile Bolduc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 novembre 2023, est décédée paisiblement, entourée de ses enfants, à l'âge de 90 ans, madame Cécile Bolduc, épouse de feu monsieur Lucien Montminy, fille de feu Émilien Bolduc et de feu Alphonsine Bouffard. Autrefois de La Durantaye, elle demeurait au Manoir du Coteau à Beaumont. Elle laisse dans deuil ses enfants : Guy (Marie-Josée Boucher), Yves, feu Marielle, feu Line, Martin (Nicole Laliberté), Jean (Hélène Blouin), André (Carole Beaupré), René (Danielle Labrie); ses petits-enfants: Alex, Marilyn, Jovan, Vanessa, Janice, Cynthia, Dave, Sarah-Lyne, Miguel, Marie-Ève, Frédérique, Roxanne et Yann; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Aline (feu Jean-Marc Longchamps), feu Robert, feu Alexandre (feu Jeanne Pouliot), Noëlla (René Paré), feu Jean-Paul (feu Jacqueline Pouliot), feu Philippe (Décédé à un an), Philippe (Pierrette Langlois), Jeannine (feu Marcel Aloise), Rose (feu Julien Chouinard), Suzanne (feu Jacques Aloise), Ida (Napoléon Boivin), Doris (Maurice Aloise), Normand (Carole Corriveau), feu Julien (Diane Godbout) et Réjean (Fabienne Lemelin); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Paul-Émile (feu Yvette Laflamme), feu Angéline (feu Gérard Fortin), feu Rita (feu Albert Carrier), feu Lionel (feu Rolande Lapointe), feu Hélène (feu Jean-Marie Pelletier), Rollande (feu Jean-Louis Bolduc), feu Roland (Angéline Larochelle), Camille (Lise Lamonde) ; ainsi que ses oncles, tantes, neveux nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir du Coteau pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 avenue Saint-Georges à Saint-Charles de Bellechasse, G0R 2T0. La famille recevra les condoléances aule vendredi 17 novembre de 19h à 21h ainsi que le samedi 18 novembre de 8h30 à 10h30.