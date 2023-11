Au tour de la Caisse d’investir dans Northvolt à coup de 200 M$

Après le 1,37 milliard de dollars du gouvernement québécois d'aides de toutes sortes, c’est au tour de la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) d’investir 200 M$ dans Northvolt, sous forme de dette convertible dans la société mère en Suède.

• À lire aussi: Québec accusé de ne pas avoir étudié assez les risques liés à sa filière batterie

«La chaîne de valeur de la batterie est d’un grand intérêt pour la CDPQ, car en plus d’avoir un impact favorable sur la transition énergétique, elle connaîtra selon nous une forte expansion dans la prochaine décennie, et nous souhaitons en faire bénéficier nos déposants», a affirmé Kim Thomassin, première vice- présidente et cheffe, Québec de la CDPQ, par communiqué.

«Impliquée dans le processus depuis plusieurs mois, la CDPQ a contribué activement à l’arrivée de notre future usine au Québec», a indiqué Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et chef de la direction de Northvolt en Amérique du Nord.

À la mi-septembre, Le Journal avait révélé que Québec s'apprêtait à mettre près de 1,4 milliard de dollars de fonds publics dans Northvolt.

Lors de l'annonce officielle, avec le gratin politique, le gouvernement avait ajouté un autre 1,5 milliard d'incitatifs à la production si elle va bon train, pour un total de près de 3 milliards de dollars.

Mise en chantier prochaine

La mise en chantier de la méga-usine de Northvolt devrait commencer vers la fin de l’année. Elle sera située à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, en banlieue de Montréal.

Selon des estimations des promoteurs du projet, elle devrait avoir une capacité de production annuelle pouvant atteindre 60 GWh.

Début novembre, Le Journal soulignait que l’investisseur immobilier Luc Poirier avait réussi un coup de maître en vendant un terrain payé 20M$, en 2015, plus de 240M$ à la suédoise Northvolt, qui avait pu se le payer avec un prêt remboursable de Québec.

Jeudi dernier, Le Journal rapportait qu'Investissement Québec (IQ) vient de nommer sa nouvelle directrice de la filière batterie, Sarah Larose.