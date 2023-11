DORÉ, Robert



Au CHUL, Québec, le 1er novembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Robert Doré, époux de madame Lucie Martel, fils de feu madame Irène Sauvageau et de feu monsieur Paul Doré. Il demeurait à Les Écureuils. La famille recevra les condoléances auà partir de 13h30,Monsieur Doré laisse dans le deuil son épouse. Il était le frère et le beau-frère de feu Guy-Paul, feu Roland (Jeanine Douville), feu Aimé (Ghislaine Gingras), feu sr Gertrude, feu Rita (Marc Thibault), feu sr Julienne, feu Jean-Pierre (Louise Roquebrune), feu Rodrigue, Marc (Françoise Moisan), Antoinette, feu Gilberte (feu Gilles Bédard), feu Patrick-Eugène (feu Yvette Fournier), feu Marthe (René Plamondon), Clément (Lise Frenette) ; Claude Martel (Micheline Hardy), André, Yvon, Pierre (Hélène Cantin), Édouard, Annette (feu André Matte), Jacques (Guylaine Germain), feu Nicole, feu Alain (Nicole Robichaud). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au Dr Louis Charron et à tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, QC, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org