DUMAIS, Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 octobre 2023, est décédée à l'âge de 76 ans et 6 mois Mme Fernande Dumais, épouse de M. Lucien Raymond; fille de feu Mme Marie-Blanche Landry et de feu M. Philippe Dumais. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 17 novembre de 19 h à 21 h et le samedi 18 novembre dès 9 h.et de là au columbarium de la Résidence funéraire de Saint-Pascal, où les cendres seront déposées. Elle laisse dans le deuil son époux, Lucien Raymond; ses fils : Guillaume (Karine Boulet), Pierre (Sabrina Charest); ses petits-enfants : Laurence (Nathan Saillant), Juliette, Albert, Blanche, Mathilde, Joseph. Elle était la soeur de : feu Camille (feu Carmen Pelletier), feu Gérard (Florence Hudon), Lucille (feu Roméo Morin), feu Rachel (feu Marcel Charest), feu Jeannine (feu Maurice Migneault), Yvette (feu Robert Audy), Angéline (feu Jean-Luc Marquis), Marcel (Gaétane Lapointe), Joseph (Louise Briand), Alfred (Odette Landry), feu Fernand (Marjolaine Tremblay), Madeleine, Maurice (Pierrette Chouinard), Marie-Jeanne (Claude Sénéchal), Réal (Nicole Landry), Robert (Lorraine Berthelot) et la belle-soeur de : Rita (Robert Gour), Céline, Marcelle (Louis Houle). Sont aussi attristés pas son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, av. Saint-Jérôme, bureau 301, Matane (Québec) G4W 3A7 ou à la Fondation de la Sclérose en plaques du KRTB Inc, 75, rue St-Henri, 3e étage, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4. La direction des funérailles a été confiée à la: