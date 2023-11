PARÉ, Danielle



C'est avec le coeur lourd que nous vous faisons part du décès de notre mère Madame Danielle Paré, décédée à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 31 octobre 2023, à l'âge de 70 ans. Elle était la fille de feu Albert Paré et de feu Marie-Anna Langlois. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléanceset ce, à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guillaume, Fannie, Rébecca (Isabelle); le père de ses enfants : André Rémillard (Réjeanne Roy); ses petits-enfants : Josiane et Jacob Rémillard (leur mère Julie Gagnon) et sa filleule Ursula Veilleux. Elle était la soeur de : Guy (Hélène Dussault), feu Jean-Robert (Marie-Paule Asselin), Sr Jacqueline, feu Lionel, feu Monique (feu Gilles Picard), Linette (Paul-André Goupil) feu Marcel, Rock (Louise Morency), Jani, feu Mariette et Denis (Sonia Paquet). Sont aussi affectés par son départ, ses amis : Colette, Manon, Sylvie, Édith et Daniel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Les enfants tiennent à remercier notre ami Daniel Vigneault de l'IUCPQ pour son aide, son implication et sa présence à l'hôpital. Merci sincère à tout le personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis et à tout le personnel du 4e étage ainsi que l'unité coronarienne des soins intensifs de l'IUCPQ pour leurs excellents soins et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2725 chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la