FILLION, Jean-François

Le 6 novembre 2023, à l'âge de 42 ans, est décédé Jean-François Fillion, fils de monsieur Clément Fillion et de madame Sylvie Turgeon. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Nazaire-de-Dorchester.La famille recevra les condoléancesà compter de 12hLes cendres seront inhumées ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses parents; sa soeur Stéphanie Fillion (Bernard Mercier); ses frères : Christian Fillion (Gabriella Béland) et Nicolas Fillion (Emy Chabot); ses neveux et nièces : Sandrine et Flavie Mercier, Alexane et Logan Fillion; sa grand-mère Jacqueline Marceau (Raymond Hennessey); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que ses ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1ère avenue, Québec (Québec), G1L 3L1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la