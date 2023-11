Coloniser et angliciser les Québécois au nom de l’anticolonialisme

On a vu se multiplier à Montréal ces derniers jours les affiches appelant au soutien ardent à la cause palestinienne.

Nulle surprise ici.

Le conflit israélo-arabe interpelle les populations musulmanes qui se sont installées partout en Occident depuis 40 ans.

Dans cet affrontement que certains disent «civilisationnel», leurs préférences sont claires. Nul besoin de s’en désoler ou de s’en réjouir: c’est un fait, c’est tout.

S’ajoute à ces communautés la gauche woke version Concordia, qui déteste l’Occident et voit en Israël son incarnation absolue.

Affiches

Mais c’est d’autre chose dont je veux parler ici: du simple fait que ces affiches partout placardées sont pour la plupart rédigées exclusivement en anglais.

Free Palestine! Apparemment, personne n’a pensé à traduire en écrivant Palestine libre!

Autrement dit, ceux qui se mobilisent au Québec pour convaincre les Québécois d’embrasser la cause palestinienne sont incapables de le faire dans leur propre langue.

On peut y voir une marque de mépris.

Ce ne serait pas étonnant: les Québécois sont de plus en plus traités comme des étrangers en leur propre pays.

Et lorsqu’ils demandent qu’on les respecte, en reconnaissant que le français est la seule langue commune de la nation, on les traite de racistes.

On peut aussi y voir une marque d’ignorance. Les Québécois francophones ont été refoulés symboliquement hors de Montréal depuis 25 ans. Ils n’y sont plus majoritaires que dans quelques quartiers.

Il est possible de vivre à Montréal sans jamais les croiser, sauf à la manière d’une présence ancestrale qui a laissé son nom aux rues et aux stations de métro, mais absente du quotidien.

On les croise d’autant moins qu’ils sont nombreux, chez ceux qui restent sur l’île, à avoir intériorisé le nouveau rapport de forces: à Montréal ils parlent anglais dès qu’ils détectent un accent étranger.

Ils se vivent désormais comme une minorité qui ne doit pas embêter de sa présence identitaire la majorité démographique émergente de la métropole.

J’en reviens à ces affiches pro-Palestine rédigées en anglais.

Elles sont paradoxales: elles invitent les Québécois à soutenir un peuple sans même les traiter eux-mêmes comme un peuple.

Voyons un indice parmi d’autres du néocolonialisme qui s’abat sur le Québec depuis quelques années.

Il a pris plusieurs visages.

On a voulu soumettre les Québécois à l’imaginaire américain, en les obligeant à plaider coupables lorsqu’on leur faisait un procès injuste en racisme systémique.

Mépris

Et désormais, c’est au nom de la diversité qu’on leur demande de sacrifier le français et d’embrasser l’anglais, pour être plus ouverts aux nouveaux arrivants.

En fait, on leur demande de s’effacer.

Le droit des Palestiniens à disposer de leur propre État est indéniable, tout comme l’est celui du peuple juif à conserver et à défendre le sien.

Mais si on veut sensibiliser les Québécois à ces questions, il ne devrait pas être interdit de ne pas les traiter comme un résidu historique insignifiant.