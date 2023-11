BRETON, Alice



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 25 octobre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Alice Breton, fille de feu monsieur Gaudias Breton et de feu dame Marie-Anna Blanchet. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Germaine (feu Antoine Gagnon), feu Rose-Alma (feu Jean-Paul Côté), feu Georges (feu Emma Brousseau), feu Juliette (feu Louis Baribeau), feu Annette, Agathe (feu Paul-Henri Robitaille), feu Fernande (feu Roland Labrecque) et Maurice (Florence Rousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, 418-682-6387, www.coeuretavc.ca.