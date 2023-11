BRISSETTE, Clarisse



À sa résidence, le 6 novembre 2023, à l'âge de 38 ans, est décédée Clarisse Brissette. Elle laisse dans le deuil sa mère Louise Brissette, ses frères et soeurs : Jean-Benoit, feu Marie, feu Cathie, feu Véronique, Anne-Sophie, Caroline, Tania, Marie-Andrée, Florence, François, Laurie, Louis-Étienne, Josianne, Marilie, Jean-Simon, Pascal, feu René-Marc, Emmanuel, Hubert, Christine, Julien, Fannie, Raphaël, Gabrielle, Isabo, Delphine, feu Rosalie, Sarah, feu Antoine et Colombe; de nombreux amis, ses oncles et tantes.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. Elle a été confiée au