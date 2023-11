LECLERC, Hilaire



À l'Hôpital-Ste-Anne-de-Beaupré, le 30 octobre 2023, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Hilaire Leclerc époux de madame Eva Giffard et fils de feu monsieur Philémon Leclerc et de feu madame Laura Fortin. Il demeurait à Château-Richer. Il laisse en deuil, outre que son épouse Éva Giffard ; ses enfants : Nicole (Jean-Paul Leblanc), Denis; ses petits-enfants : Jessica (Marc-André Gagné) et Francis ; ses soeurs : Thérèse Giguère (Richard Allaire) et feu Irène Leclerc ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 17h00 à 20h00.Ses cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. La famille tient à remercier le docteur Christine Lemay (Hôpital Sainte-Anne-De Beaupré) pour les bons soins prodigués et sa bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Procure cancer-prostate https://dons.procure.ca/fr/donate.