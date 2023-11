LAVOIE, Marie-Claire Turcotte



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 novembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Marie-Claire Turcotte, épouse de monsieur Marcel Lavoie. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, jour des funérailles, de 10h30 à 12h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marc (Karoline Tremblay); ses petits-enfants : Andrew et Alison; ses frères, ses soeurs et ses belles-soeurs : feu Victor, Sr Marguerite (S.F.A), feu Lucien (Gaétane Marceau), feu André (Thérèse Côté), feu Yvan, Suzanne (feu Roger Riera), Jacques (Carolle Savard), Jean (Rolande Ruel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie : Laurent (Réjeanne Gagné), feu Ferdinand (Yolande Dallaire), feu Patricia (feu Robert Laurier), Marcellin (Nicole Jobin), feu Murielle (André Bédard), Huguette, feu Pauline (Clément Ruel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à Gaétane Côté qui a su lui apporter soutien et réconfort. Un remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.