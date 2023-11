DUQUET, Soeur Georgette



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le vendredi 10 novembre 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée Soeur Georgette Duquet (en religion: Soeur Saint-Jean-du-Bon-Pasteur), Soeur de la Charité de Québec, après 78 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Duquet et de feu madame Zélia Duquet, de Saint-Charles-de-Bellechasse, QC. Outre les membres de sa famille religieuse, Soeur Georgette Duquet était la soeur ou la belle-soeur de: feu Yvonne (feu Jean-Charles Gosselin); feu Rollande (feu Adjutor Roy); feu Alice (feu Philippe Desrochers); feu Philippe; Gertrude (feu Joseph Bernard); feu Gérard; feu Richard; Robert (feu Monique Picard); Monique (Ferrier Blanchet); Hélène (feu Sylvio Carrier); ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille de Soeur Georgette Duquet seront accueillis à la, à compter de 13 heures.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle a été confiée à la maison