LABRECQUE, Amélie

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2023, à l'âge de 32 ans, est décédée Amélie Labrecque, conjointe d'Alex Fleury et fille de monsieur Bertrand Labrecque et de madame Lorraine Lemieux. Elle demeurait à Saints-Anges, autrefois de Saint-Henri-de-Lévis.La famille recevra les condoléancesà compter de 9hLes cendres seront inhumées ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son conjoint Alex Fleury, ses fils Jayden et Jaxson Fleury, ses parents Bertrand Labrecque (Lorraine Lemieux), sa soeur Sara (Pierre-Olivier Turgeon) leurs filles Maëly (sa filleule), Lyvia Turgeon et 1 à venir (Mélya). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-parents Claude Fleury (feu Nicole Grenier), Luce Guay, sa belle-soeur Karen Fleury (Étienne Gagné) leur fille Océane et 1 à venir (Antoine) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec), G2E 6H5. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la