VALLÉE, Madeleine



Au Centre d'accueil St-Joseph, le 29 octobre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Madeleine Vallée, épouse de monsieur Yvon Gosselin. Elle était la fille de feu Eugène Vallée et de feu Juliette Couture. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux Yvon, elle laisse dans le deuil ses fils : Serge (Pierre-Éloi Côté), Christian (Nadia Chabot); ses petits-enfants : William (Sara-Maude Caron) et Léa (Éliot Trottier); ses frères et sœurs : feu Paul-Eugène (feu Thérèse Berringan), Raymond, Thérèse, Lucie (feu Roger Baillargeon), feu Jules (Fernande Carrier), Yvon (Armande Moisan) et Denis (Christiane Bossé); son beau-frère de la famille Gosselin : Gilles (Raymonde Lafond). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à l'équipe du 4e étage du Pavillon d'Youville pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches ou au Fonds de philanthropie Valérie Garneau - Unis pour l'AMS ou à Vaincre l'atrophie Multisystématisée (AMS) Canada. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 18 novembre à 15h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".