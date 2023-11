Le roi Dagobert était mal culotté, dit la chanson.

Eh bien, à l’Office de Consultation publique de Montréal, l’ex-directrice Dominique Ollivier et l’actuelle directrice Isabelle Beaulieu sont assez bien culottées, merci.

Pas dans le sens: «Elles portent une culotte», je n’oserais jamais dire ça, pas en 2023 et surtout pas à propos de deux femmes!

Mais dans le sens: «Elles sont effrontées!»

MÉCHANT TOUPET!

Imaginez...

En 2017, la vérificatrice générale dit à Dominique Ollivier que l’organisme qu’elle dirige a tendance à trop dépenser, et que le trésorier de la Ville de Montréal devrait mettre son nez dans ses livres.

Que fait madame Ollivier?

Elle prend note? Elle s’excuse? Elle fait amende honorable? Elle essaie de justifier les dépenses qui posent problème?

Non: elle envoie promener la VG! Et lui dit de se mêler de ses maudites affaires!

C’est ce qu’on appelle en France: «Avoir du toupet.»

Ou, au Québec: «Avoir du front tout le tour de la tête.»

Trop de cheveux ou pas assez, dépendant du côté de l’Atlantique où vous habitez.

Ça, c’est pour madame Ollivier.

Madame Beaulieu, elle, qui lui a succédé, a demandé à la Ville le 23 octobre dernier d’augmenter son budget!

Oui!

«Donnez-moi plus d’argent, je n’en ai pas assez!»

Alors qu’elle dépensait sans compter en frais de restos et de voyages!

Rendu là, tu n’as pas du front tout le tour de la tête, t’en as jusque sous les pieds!

Même Martin Matte est moins fendant!

Non, mais... pour qui ça se prend, ce monde-là?

Le reste du Québec doit regarder Montréal et se demander ce qu’on a mis dans notre eau!

Et attendez, vous n’avez encore rien vu: à Montréal, on pète tellement plus haut que le trou et on est tellement au-dessus de nos affaires qu’on se fout du résultat des consultations organisées par l’organisme chargé de consulter les citoyens!

Pas de farce!

Non seulement cet organisme paramunicipal coûte cher, mais il ne sert à rien!

Question de l’OCPM aux citoyens: «Voulez-vous qu’on interdise la voie Camillien-Houde aux automobilistes?»

Réponse des citoyens: «Non.»

Décision de la Ville: «Parfait, on va interdire la voie Camillien-Houde aux automobilistes!»

Euh... Allo?

À quoi ça sert d’écouter ce que les citoyens ont à dire si tu t’en fous?

(Question qu’on peut aussi poser au maire de Québec, lui qui tient mordicus à son tramway alors que ses citoyens n’en ont rien à cirer...)

VIRER LA DG!

Après ça, quand quelqu’un ose dire que la Ville de Montréal est mal gérée, la mairesse Plante est tellement fâchée qu’elle arrête de rire deux quarts de seconde!

D’ailleurs, une question en passant: pourquoi, lorsque madame Ollivier a envoyé promener la DG, il n’y a pas eu de suite?

On a le droit d’envoyer paître les vérificateurs généraux, maintenant? Sans qu’il y ait la moindre conséquence?

Tu les prends par le fond de culotte et tu les fous à la porte?

Et plus personne ne t’embête?

Eh bien...

Si le Québec devient un pays, ce n’est pas René Lévesque que je veux voir sur notre monnaie.

C’est la mère de Caillou.