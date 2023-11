BOWEN, Marie-Anne



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 7 novembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Marie-Anne Bowen, épouse de feu monsieur Gaston Déry, fille de feu madame Marie-Ange Fortin et de feu monsieur Ernest Bowen. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h à 15h40.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Sylvie Miller) et Michel (Nathalie Gagnon); ses petits-enfants : Sonia Déry (Guillaume Vallée) et Martin Déry (Marilyne Daigle); ses arrière-petits-enfants : Étienne, Charlotte et Charles; ses frères et sa soeur : Ernest (Monique Savard), Rachel et Robert (Louise Fortier); sa demi-soeur Huguette Audet (Bernard Gagnon), ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Outre son époux, elle est allée rejoindre sa soeur et ses frères : Jeannine (feu Raymond Desroches), Richard et Emile (Andrée Loignon). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest Bureau 305, Montréal, Québec, Téléphone : 514 871-1717, Courriel : info@rubanrose.org, Site web : https://rubanrose.org/ mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/. Des formulaires seront disponibles sur place.