JOBIN, Hélène



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 5 novembre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Hélène Jobin. Elle était la fille de feu Amélie Delâge et de feu Paul-Eugène Jobin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Louise et Christiane (Fernand Levesque); ses frères : Gilles (Arlette Ouellet) et Hector (Monique Goulet); ainsi que plusieurs nièces, neveux et amies. Elle ira rejoindre sa mère et son père, ainsi que ses frères : Yves (feu Andrée Dufour) et Benoit. Une célébration privée aura lieu en toute intimité. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement d'Assise pour leurs bons soins prodigués avec humanité et bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche en pneumologie à la Fondation de l'IUCPQ), tél. 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org ou encore à la SPA, tél. 418-527-9104, site Web : www.spadequebec.ca