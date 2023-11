LAMONTAGNE

Solange Fournier



À Lévis, le 10 novembre 2023, l'âge de 73 ans, est décédée Madame Solange Fournier, fille de feu Ernest Fournier et de feu Adélaïde Morin. Elle était l'épouse de feu Réjean Lamontagne et demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil son fils Jimmy Lamontagne (Valérie); ses petites-filles : Marie-Soleil, Rosalie et Marguerite, ses frères et soeurs : feu Roland Fournier (feu Yvette Coulombe), Thérèse Fournier (feu Jean-Guy Bernier), feu Jean-Yves Fournier (Edith Bernier), feu Paul-Aimé Fournier (feu Léa Nicole), feu Léopold Fournier (Jeanne Dion), Lucie Fournier, feu Pauline Fournier (Bertrand Roy), Marie-Anne Fournier (feu Carol Fournier), Diane Fournier (Claude Boulet), Gemma Fournier (feu Raymond Bernier), Lise Fournier (Roger Dubé), Lisette Fournier (Rénald Mercier), feu Madeleine Fournier (André Létourneau), Marie Fournier (Jean Lemieux), Maurice Fournier (Denise Boulanger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 10h à 13h30.