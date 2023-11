NORMAND, Alain



À son domicile, le 15 octobre 2023, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédé monsieur Alain Normand, fils de feu monsieur Léo Normand (Marielle Cloutier) et de feu dame Annette Lebel. Il demeurait à Lévis et natif de Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.Il laisse dans le deuil sa fille Maélie, son frère Benoît et sa soeur France (René Lachance), ses neveux et nièces : Martin (Karine Poirier) et Simon Normand (Amélie Bérubé), Xavier (Alysson St-Amant) et Rosemarie Lachance (Antoine Tremblay), ses arrière-neveux et nièces : Alyssa, Romy et Édouard, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la