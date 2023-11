ARSENEAULT, Jeannine Potvin



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre maman et grand-maman, Jeannine Arseneault. Elle est partie tout doucement le 30 octobre dernier à Lévis à la suite d'un court combat avec la maladie. Elle ira rejoindre son époux Marcel Potvin, son fils, René et ses parents, Fred et Éva Arseneault. Elle était native de Campbellton au Nouveau-Brunswick.Elle laisse dans le deuil son fils Albert Potvin (Joanne Frappier), sa fille Johanne Potvin (feu Conrad Arsenault); ses petits-enfants : Alexandre Arsenault (Mélissa Landry-Duquette), Édith Arsenault (Mathieu Hamel), Camille Potvin (Rock Mongeon), Alexis Potvin; ses arrière-petits-enfants : Benjamin et Charlotte Arsenault, Max Mongeon; sa soeur Germaine Arseneault (Louis Damato), son frère Richard Arseneault, sa belle-soeur Aline Courchesne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11h à 13h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.