Évolution de Las Vegas: quand le jeu devient secondaire

LAS VEGAS | On ne s’ennuie jamais dans la capitale mondiale du divertissement qui porte très bien son surnom. Autrefois surtout reconnu pour ses casinos et ses activités débridées, Las Vegas évolue constamment. Plus que jamais, la destination du sud du Nevada cherche à diversifier son offre.

Ainsi, depuis sept ans, la part des jeux de hasard a diminué dans les revenus totaux des établissements hôteliers. Les recettes provenant des diverses sources de divertissements tels que les spectacles, l’hébergement et la nourriture ne cessent d’augmenter.

À cet égard, l’augmentation des coûts est notoire dans les bars et restaurants où il faut des poches de plus en plus profondes et parfois une calculatrice pour éviter les surprises avant de recevoir l’addition. Selon les données de 2022 du Nevada Gaming Control Board (NGCB), une chambre occupée rapporte quotidiennement, en moyenne, près de 160$ en nourriture et boisson.

Photo Fotolia

Des coffres pleins

En 2022, les établissements du secteur de la «Strip» ont encaissé des revenus de 17,28 G$. Du lot, les recettes de l’hébergement étaient plus élevées que ceux des jeux de hasard. Selon les données financières officielles de la Commission du jeu du Nevada, l’hébergement représentait 30,3% des gains, en hausse de 3,6% par rapport à 2015.

Photo AFP

Qu’on ne s’y méprenne pas. Les jeux de hasard sont encore très prisés à travers les établissements hôteliers qui diminuent tranquillement les surfaces de leurs casinos. Mais leurs revenus ont fondu de plus de 600 M$ par rapport à ceux de 2015. Une tendance de change toutefois pas, car les machines à sous restent les plus populaires. Elles engrangent 82% des recettes.

Cependant, le marketing de Las Vegas, pourtant l’épicentre du gambling aux États-Unis, n’est plus axé sur le jeu. Partout en ville, on aperçoit les publicités des programmes de fidélité, des restaurants de luxe et de leur chef renommé, des spectacles à l’affiche et des évènements à venir au T-Mobile Arena et au splendide Allegiant Stadium.

Des partys aux massages... thérapeutiques

Même que les établissements moussent leurs services thérapeutiques et installations balnéaires tels que les piscines et les spas. Dans leurs nouvelles stratégies, ils aménagent leur hôtel par niveau, allant de l’hébergement régulier à celui de grand luxe. Avec la fourchette tarifaire assortie, bien évidemment.

Photo AFP

En sept ans, le prix moyen d’une chambre dans le secteur du Las Vegas Boulevard a augmenté de 20$, passant de 151 à 171$ US. Mais le nombre de chambres disponible, oscillant maintenant autour de 150 000 et le nombre de nuitées ont augmenté, notamment en raison de la multiplication des évènements et des grandes conventions. L’équation est simple. Plus de visiteurs, plus d’argent, donc plus de revenus. Ce qui vaut environ 1 G$ de plus dans les coffres en 2022 par rapport à 2015.

Comme quoi, il n’y a plus juste le jeu au sud du «Silver State».