HARVEY, Patrick



À son domicile, le 7 novembre 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Patrick Harvey, époux de dame Hélène Carré, fils de feu dame Françoise Foster et de feu monsieur Nil Harvey. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants : Martin (Brigitte Naud), Nathalie (Pascal Fournier), Nelson et Anik (René Charest); ses petits-enfants : Rachel, Anne-Sophie, Sarah-Maude, Joëlle, Maryse, Grégoire, Pierre-Olivier, Pierre-Luc, Mélina, Thierry, Eve et Mathilde; ses frères et soeurs : feu Jacques (Marthe Blais), Ginette (Jean-Claude Poulin), Claire, France (feu Gilles Marquis), Raymond (Lucie Labrecque) et Louis (Line Dorval); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carré : feu Pierre (Donna Scott), Robert (Ginette Simard), Vincent (feu Lorraine Clowe) et Marielle (William Schank); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Charlesbourg Sud pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. 418-683-8666,www.cancer.ca.