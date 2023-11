FORTIN DE LADURANTAYE

Estelle



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 26 octobre 2023, à l'aube de ses 98 ans, est décédée madame Estelle Fortin, épouse de feu monsieur Gérard De Ladurantaye. Fille de feu dame Véronique Bernier et de feu monsieur Émile Fortin, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Aline, Fernand (Marcelle Bélanger), Ginette (feu Earl Milton Hampel Jr.), Solange (Gilbert Aubin); ses petits-enfants : Mélanie Bérubé, Pascal (Jacqueline Dionne), Marc (Martine Lavoie) et David De Ladurantaye (Élizabeth Jean), Érica Kelly, Sophie (Maxim Althot) et Samuel Laferrière; ses arrière-petits-enfants : Antoine et Justine Routhier, Alexis De Ladurantaye, Josiane et Noémie De Ladurantaye, Jérémi, Roxane et Rosalie De Ladurantaye, Emy Althot. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Yvette (feu Noël Labonté), feu Irène (feu Philippe Belleau), feu Jeannine (feu Roland Labonté); de la famille De Ladurantaye: feu Maurice (feu Simone Pellerin), feu Soeur Irma, feu Soeur Imelda, feu Marie-Ange (feu Edmond Lavoie), feu Henri (feu Marguerite Lemieux), feu Rose-Alma (feu Wilbrod Lespérance), feu Mariette (feu Irenée Giasson), feu Marguerite (feu Lucien Champagne, feu Théophile Caron), feu Rita (feu Gérard Lemieux), Géraldine (feu Raymond Lemieux). Sont aussi affectés par son départ ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr. Chapleau et l'ensemble du personnel soignant du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur accompagnement et les soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 18 novembre à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye.