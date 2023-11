RIVARD, Gilles



À Québec, le 23 octobre 2023, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gilles Rivard. Il demeurait à Québec.Nous le laissons partir dans l'espérance qu'il a rejoint son fils Louis-Philippe, son père Marcel, sa mère Brigitte et son frère Claude. Il laisse dans le deuil son frère et sa soeur: Germain (Mariette Blouin), feu Claude (Johanne Dion), Line (Raynald Moisan); ses neveux et nièces: Marie-Eve (Charles-Antoine Gosselin), Sophie (Nicolas Pelletier), Simon (Caroline Pageau) et François (Annie Thibault); ses petits-neveux et petites-nièces: Mathilde, Jade, Félix, Camille, Gabriel, Eliam et Léonie; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s., mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. L'inhumation et la bénédiction des cendres se fera au Cimetière St-Charles le samedi 18 novembre 2023 à 13h30.