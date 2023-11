CROTEAU LAFLEUR, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2023, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée madame Cécile Croteau, épouse de feu Hervé Lafleur. Elle était la fille de feu Gédéon Croteau et de feu Marie-Anne Côté. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (feu Jacques R. Bédard), feu Aline, Réjean, feu Réal, Francine; ses petits-enfants : Alain, Ryan, Roxanne, Marie-Eve, Jacynthe, Kevin, Derek et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Lucienne (feu Maurice). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs, belles-soeurs et beaux-frères décédés: Raymond (Rita), Juliette, Georges-Henri (Yvette), Monique (Philippe), Julienne (Henri), Gérard, Auguste Lafleur (Alice), Dominique (Jeanne-d'Arc), Lucille (Fernand). Elle laisse aussi plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Nous remercions le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis au 8e étage et le personnel de la Résidence Marie-Pier à St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire