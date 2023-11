François Legault retrouvera-t-il sa boussole politique perdue?

L’annonce ne passe pas. Difficile en effet de justifier les cinq à sept millions de dollars en fonds publics promis par le gouvernement Legault pour offrir à Québec deux matchs préparatoires des Kings.

Ce qui se comprend amplement. Les temps sont durs pour de plus en plus de Québécois. Les banques alimentaires crient famine. La crise du logement empire. Les services publics ne s’améliorent pas. Les négos avec les employés du secteur public piétinent. Etc.

Bref, si le montant dérange, le contexte dans lequel l’annonce s’est faite, encore plus. Comment expliquer alors une telle décision?

Perte de repères

Impossible de ne pas y voir un énième indice d’une perte de repères au gouvernement caquiste depuis sa réélection pourtant massive. Encore plus, depuis sa défaite aux mains du PQ à la partielle dans Jean-Talon.

Désarçonné par sa défaite, le gouvernement semble avoir perdu sa boussole politique. Il est aussi devenu obsédé par la région de Québec. Il faut dire qu’en brisant sa promesse sur le 3e lien, la CAQ a surtout brisé le lien de confiance avec une partie de ses électeurs.

Craignant un effet de domino dans la région – et se voyant perdre quelques plumes à travers le Québec –, le premier ministre François Legault tente de séduire à nouveau les bonnes gens de la capitale nationale.

Reconstruire la confiance

Sauf que le résultat n’y est pas. Qui croit à la résurrection soudaine d’un 3e lien au lendemain de la défaite dans Jean-Talon? Le tramway jeté aux orties en traitant le maire comme un figurant a aussi manqué d’élégance.

L’ajout de deux matchs de hockey à même les fonds publics est à l’avenant. Au fond, dans cette opération de reséduction, il manque l’essentiel. Soit de la sincérité, de la réflexion et une vision à long terme.

Chercher à plaire à tout prix ne sert à rien. Ni en politique ni en amour.

Lorsqu’un des deux partenaires a rompu le lien de confiance en trompant l’autre, de quelque manière que ce soit, il lui faut réparer concrètement le dommage qu’il lui a causé. Ce qui ne s’improvise pas.