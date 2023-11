Karl Tremblay 1976-2023: un décès qui secoue tout le Québec

S’il ébranle les jeunes comme les plus vieux, nous conserverons longtemps une pensée pour ceux qui perdent pour la première fois une idole nationale. C’est toute une génération qui vieillit tout d’un coup. Nos vieux nous avaient pourtant averti : un jour, vous verrez, les années auront passé, tout d’un coup.

Cet été, nous avons été des milliers à courir les festivals, à essayer de rattraper nos Cowboys. Combien d’entre nous avons pleuré sur les plaines d’Abraham le 17 juillet ou au lendemain, en pyjama, à visionner des extraits en ligne de cette soirée?

La vie n’est pas facile ces temps-ci et voilà que novembre frappe encore en-dessous de la ceinture.

La vie tout simplement

Il faut évidemment commencer par souligner le talent remarquable de Karl Tremblay qui a réalisé un exploit difficile en musique: chanter ce qu’est la vie dans toute sa complexité, dans ce qu’elle a de lumineux comme dans tout ce qu’elle a de simple.

On remarquera que certains chantent seulement l’amour, d’autres seulement la fête ou les regrets. Maniant les textes de l’un des grands paroliers de l’histoire de la musique québécoise, Jean-François Pauzé, Karl Tremblay, lui, a chanté la vie dans son entièreté, la vie comme elle est: une vie qui tourne en rond, oui, mais qui tourne tout de même.

La voix de Karl Tremblay, c’est un coup de foudre, l’automne, la bière, les karaokés avec des gens qu’on ne connaît pas encore, un chum qui nous doit cinquante piasses et des escapades en voiture. La voix de Karl Tremblay, c’est aussi une peine d’amour, l’hiver, le whisky et des fous rires dans une ruelle parce que les amis reviennent toujours nous chercher.

La voix de Karl Tremblay, c’est beaucoup de petites choses. La voix de Karl Tremblay, c’est tout simplement ces toutes petites choses, mais qui répondent à tout.

Cette voix nous manque tout d’un coup.

Les Cowboys c’est «Nous»

Dans les prochains jours, certains rendront hommage au courage du chanteur.

Espérons aussi que certains oseront pousser la réflexion plus loin. Si Karl Tremblay – et plus largement le groupe des Cowboys Fringants – s’est déniché une place toute particulière dans le cœur des Québécois, c’est qu’il a absolument tout compris du Québec des trente dernières années.

Aux ennuis économiques et aux doutes qui nous affligent comme ils empoisonnent aussi tous les autres qui errent dans cette Amérique qui pleure, s’ajoute ici au Québec le sort d’une perplexité qui nous plombe depuis bientôt trente ans. Dans le Québec post-référendaire, il est difficile de se rassembler tous ensemble et de conjuguer quoi que ce soit au «Nous». C’est pourquoi de nos jours les artistes les plus populaires renoncent pour la plupart à prendre la parole au nom d’un idéal qui soit à la fois collectif et foncièrement québécois.

Au tournant des années 2000, les Cowboys Fringants ont saisi tout cela.

Dès leur entrée dans nos réveillons de Noël et dans nos voitures, ils se sont positionnés politiquement de façon assez claire, à gauche pour tout dire, mais ont compris que les Québécois étaient malheureux et qu’ils devaient donc être aimés, non plus sermonnés. Alors au lieu de nous faire la morale, ils nous ont embrassés, ils nous ont fait danser et rire. Les Cowboys fringants ont alors fédéré un peuple en l’incarnant dans ce qu’il a de plus modeste, fêtard, mélancolique et rêveur à ses heures.

Si le Québec pleure Karl Tremblay, c’est qu’il n’a pas juste perdu un chanteur. Il a perdu la voix d’un groupe qui a accompagné les Québécois dans tous les épisodes de leur vie qui tourne en rond, mais qui tourne tout de même.

On peut se demander s’il y aura un autre Karl Tremblay un jour. On peut aussi oser l’affirmer haut et fort: le Québec ne peut se passer de figures pareilles.

Alors en attendant la prochaine, nous nous surprendrons à siffler chaque fois que verrons filer une étoile.

Rémi Villemure

Auteur et étudiant au doctorat en sociologie